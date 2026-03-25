Ortiz se rindió ante nivel de Tomás Alarcón: "Entendió lo que tenía que hacer"

Futbol, Deportes Concepcion vs Colo Colo Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante el partido de primera division contra Deportes Concepciónn disputado en el estadio Ester Roa de Concepcion, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 25 Mar. (ATON) -

Tras la victoria ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga, el técnico de Colo Colo resaltó el desempeño del volante, quien a ratos ocupó el rol que venía realizando Arturo Vidal.

Colo Colo derrotó por 3-1 como visita a Deportes Concepción y sumó su primer triunfo en la Copa de la Liga, la nueva competición de la ANFP.

Tras el cotejo, el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, resaltó la efectividad que tuvo su escuadra ante el conjunto penquista.

"Las situaciones siempre las creamos en cada partido. Hoy quizás las convertimos en ocasiones que anteriormente no eran gol, pero tengo la tranquilidad de contar con jugadores inteligentes a la hora de llevar un partido en una cancha difícil. En líneas generales, el equipo se comportó a la altura de lo que era el partido. En lo grupal, ganamos un encuentro importante, porque en esta copa clasifica solo uno", expresó el "Tano" en conferencia de prensa.

Consultado sobre si cree que este es el mejor partido desde que arribó al elenco albo, respondió: "No lo sé, no me pongo a analizar si es el más sólido o eficaz. Lo más importante es seguir insistiendo en lo mismo, pero los jugadores son los que entienden el momento. A veces sale como uno piensa, a veces el rival juega, a veces no sale, pero hicimos un partido inteligente y se ganó".

Además, el adiestrador argentino valoró el desempeño de Tomás Alarcón, quien a ratos cumplió el rol que venía realizando Arturo Vidal: "Tomás entendió lo que tenía que hacer en la función de sacar el balón desde atrás. Si bien ahí Arturo ocupa una posición lógica de entendimiento táctico, Tomás sabía que tenía que tirarse unos metros atrás para iniciar la jugada y lo hizo correctamente. Además, se encontró con un gol, que es algo importante para los volantes, ya que busco que lleguen al área".