Ortiz y el triunfo sobre Everton: "un paro cardíaco para los dos entrenadores"

Futbol, Everton vs Colo Colo Fecha 17, Liga de Primera 2026 El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, es fotografiado, durante el partido contra Everton, disputado en el estadio Sausalito en Vina del Mar, Chile. 01/08/2026 Sebastian - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 2 Ago. (ATON) -

El técnico de Colo Colo reconoció que sus pupilos cometieron varios errores en la guerra de goles ante el cuadro ruletero, pero valoró que "estuvo el carácter para sacar el partido adelante".

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, reconoció que no quedó del todo satisfecho a pesar del triunfo de sus dirigidos por 4-3 sobre Everton, resultado que les permitió aumentar su ventaja en la cima de la Liga de Primera.

En conferencia de prensa, el estratego afirmó que el cotejo "fue emocionante para la gente, pero un paro cardíaco para los dos entrenadores. Hubo muchos factores que no nos venían sucediendo, errores que nos costaron caros, pero me quedo con la entrega del equipo para ganar tres puntos importantísimos ante un elenco que tuvo un gran planteo".

Asimismo, el adiestrador argentino sostuvo que "no somos máquinas, no somos perfectos, el rival nos estudia. Quizá hubo rendimientos individuales que no estuvieron a la altura, pero estuvo el carácter de sacar adelante el juego".

"A medida que pasan los partidos va a ser más difícil. Tenemos que descifrar lo que hacen los rivales", complementó el DT del Cacique, pensando en los próximos desafíos del club pensando en sostener su liderato.

Por otra parte, el trasandino, quien en conversación con TNT Sports dijo desconocer cuándo podría llegar el portero caboverdiano Vozinha, reiteró sus palabras ante el resto de los medios y aprovechó las instancia para resaltar el desempeño del guardameta albo Gabriel Maureira.

Al margen de los tres goles concedidos esta tarde, Ortiz indicó que "Gabriel está creciendo a la par de sus compañeros, sabe que tiene competencia y que la situación es simple: quien esté mejor es el que va a jugar".