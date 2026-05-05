"Osorio está listo tanto para la Serie A, la Premier League y la Bundesliga"

Archivo - Chile.- Aseguran que Darío Osorio se acerca para dar el salto a la Premier League - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 5 May. (ATON) -

Kristian Kjaer, director deportivo del Midtjylland de Dinamarca, aseguró que el joven delantero chileno ya está preparado para dejar el cuadro escandinavo y dar el salto en el fútbol europeo.

Desde hace rato que se viene hablando de la opción de que Darío Osorio deje el FC Midtjylland de Dinamarca para dar un salto en el fútbol europeo. Y todo parece indicar que así será.

Es que después de que el joven delantero chileno anotara en el empate a 3 frente al Viborg, el director deportivo del cuadro escandinavo, Kristian Kjaer, aseguró que el oriundo de Hijuelas ya está preparado para un desafío mayor en el Viejo Continente.

"Está sin duda listo tanto para la Serie A como para la Premier League y la Bundesliga. Tiene muchas cualidades: esta temporada está cubriendo toda la banda derecha", sostuvo el directivo en conversación con el medio italiano Calcio Mercato,

Además, añadió: "Él es muy rápido, cubre mucho terreno, es muy intenso. Tiene una velocidad extrema en los primeros metros y es muy bueno presionando. Puede jugar en la izquierda, puede jugar en la derecha".

Consignar que Osorio suma ocho goles convertidos entre torneos locales y Europa League por el conjunto danés, con un total de 1.317 minutos en 25 partidos.