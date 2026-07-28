Pablo Milad y búsqueda de DT para la Roja: "Nunca he elegido al técnico"

Futbol, Homenaje ganadores Copa America Centenario 2016 Ceremonia de homenaje de la Federacion de Futbol de Chile a los ganadores de la Copa America Centenario 2016 realizado en el Complejo Deportivo Juan Pinto Duran de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 28 Jul. (ATON) -

El presidente de la ANFP entregó más detalles sobre el proceso y aclaró cómo se definirá al nuevo estratego del combinado nacional.

Pasan las semanas y todavía no se define al nuevo entrenador de la Selección chilena de cara al siguiente proceso con miras al Mundial 2030.

Sin embargo, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, entregó más detalles y aclaró cómo se definirá al nuevo estratego de la Roja.

"Hay un proceso que está realizando Felipe Correa, que es el encargado de llevar el día de mañana al directorio las entrevistas que ha hecho", expresó el timonel del organismo de Quilín en conversación con DSports.

Además, aladió que se mantendrá en reserva las identidades de los candidatos: "No te puedo relatar con quién ha hablado porque son procesos que se tienen que llevar con mucha cautela, porque esto puede condicionar el día de mañana".

Consultado sobre si será él quien tome la decisión definitiva, enfatizó: "Yo nunca he elegido a un técnico. Siempre se ha llevado, a través del director deportivo, una terna en la cual se explican cada una de las características de los técnicos, y ahí se da a conocer posteriormente, una vez que se elige, pero por sugerencia siempre de lo que ha sido la costumbre del director deportivo".