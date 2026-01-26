Pablo Milad mandó aviso a su sucesor como presidente de la ANFP

Archivo - Chile.- La respuesta de Pablo Milad sobre la búsqueda del nuevo DT de la Roja - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 26 Ene. (ATON) -

El timonel dejará su puesto en el organismo de Quilín tras las elecciones que se realizarán en noviembre próximo y previo a la final de la Supercopa realizó un singular balance sobre el comienzo de su último año en el cargo.

Pablo Milad cumple en este 2026 su último año como presidente de la ANFP, pues el ex intendente del Maule ya confirmó que no postulará a un nuevo periodo como timonel del organismo de Quilín en las elecciones de noviembre próximo.

El domingo, previo a la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y Universidad Católica, el directivo realizó un singular balance sobre el comienzo de su último año en el cargo.

"No ha sido un proceso fácil. Tocó la pandemia, fueron casi dos años de pandemia. Después comenzamos con un proceso nuevo, pero lamentablemente no resultó. Va supeditado también al nivel de generaciones que tenemos hoy en el fútbol. Vienen chicos con gran futuro, pero hay que esperar que lleguen a las grandes ligas y que eso aumente también nuestra capacidad competitiva", reconoció en la oportunidad.

Sobre sus posibles sucesores, sostuvo: "El puesto es muy difícil. Ya se te acaba la vida con llegar a la ANFP. Independientemente de la historia que tienes de vida y de persona, ya te catalogan de todo. Por eso uno tiene que tener la tolerancia, la frustración y trabajar con mucha convicción para poder sobrellevar esta vida, que no es fácil".

Respecto a que el nuevo timonel pueda ser Juan Tagle, actual presidente de Universidad Católica, comentó: "Es un gran profesional, un gran dirigente y tiene a la Católica con cuatro títulos y eso es gestión. Es más fácil muchas veces en un equipo, porque uno elige a los jugadores y en la selección es lo que tenemos. Son cosas totalmente diferentes, pero él tiene las capacidades de llevar esto y cualquier cosa que se proponga".

Sobre la búsqueda de un entrenador definitivo para la Selección chilena, expresó: "Puede ser antes. Yo lo que he dicho siempre es que después del Mundial se va a abrir un abanico mucho más amplio de lo que tenemos hoy en día. Es importante tener muchas opciones donde se ajuste a nuestro equipo, donde tenemos que primar lo colectivo sobre lo individual. No tenemos grandes estrellas, pero sí chicos con futuro, con ganas de salir adelante, y eso es muy importante".