La palabra de Garnero tras la hazaña de la UC ante Boca por la Libertadores

Futbol, Boca Juniors vs Universidad Catolica Copa Libertadores 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Boca Juniors realizado en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, - FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Santiago 29 May. (ATON) -

El cuadro cruzado consiguió una histórica clasificación a octavos de final del torneo continental tras derribar a los xeneizes en el estadio La Bombonera.

Tremendo lo de Universidad Católica. El cuadro cruzado logró un triunfo histórico ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera para sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y como primero del Grupo D.

Con esta victoria, además, el conjunto de la franja se convirtió en el primer club chileno en ganar por los puntos a los xeneizes en su casa.

Tras la hazaña, el técnico del elenco estudiantil, Daniel Garnero manifestó toda su felicidad al expresar en conferencia de prensa: "La verdad es que estamos muy contentos, en la charla hablé un poco respecto de lo que fue la Copa Libertadores, no solo de este partido. Estamos muy ilusionados, la verdad es que tenemos un plantel con un gran compromiso, con muy buenos rendimientos y se ha visto".

"La idea era jugar más arriba y nos costó, jugamos con un equipo que tienen muy buenos futbolistas, pero nosotros tenemos gente rápida y podíamos hacer las transiciones con la que llegamos al gol. Al final queríamos que terminara el partido, pero la mejor manera de hacerlo era teniendo la pelota", añadió.

Además, el estratego entregó la clave para reponerse en el torneo continental tras arrancar con una derrota ante los propios xeneizes en el Claro Arena: "Perder el primer partido con Boca de local nos afectó mucho anímicamente. Pero ganar en Brasil, hace el partido que hicimos, nos dio mucha confianza y seguridad, nos mostró lo que podíamos hacer. El grupo tomó seguridad, estábamos convencidos, perdimos algunos puntos en el campeonato local también por responsabilidad nuestra, cosas que tenemos que seguir mejorando, pero estamos muy satisfecho por lo que hicimos en la Libertadores".

"Me quedo con la clasificación, ganar de visitante en una cancha tan difícil y ser primeros del grupo era nuestro objetivo que nos planteamos. Pero pudimos hacerlo mejor, hay que corregir cosas, tenemos un plantel de muy buenos futbolistas, con un compromiso muy grande y así se pueden conseguir cosas importantes. Mi objetivo es que Católica tenga un buen funcionamiento y consiga los resultados que buscamos. Esto nos da un gran envión anímico, logramos cosas muy importantes, pero lo que nos importa es que Católica tenga grandes resultados. Ojalá que los equipos chilenos que les vaya bien y eso potencie futbolistas como también a la Selección", agregó Garnero.