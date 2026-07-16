Palacios y Alarcón tienen último apretón con Boca antes de recibir a O'Higgins

Archivo - Chile.- La buena noticia que recibió Carlos Palacios en Boca Juniors - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 16 Jul. (ATON) -

El equipo de los chilenos jugará por la Copa Argnetina como visitante frenta a Sarmiento

Carlos Palacios y Williams Alarcón dirán presente en el regreso de Boca Juniors a las competencias cuando esta noche de jueves 16 de julio se midan con Sarmiento de Junín, en el último enfrentamiento previo al duelo contra O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El lance que se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina, servirá además para ver en escena el nuevo equipo que han planificado los xeneizes para el segundo semestre de la mano de su entrenador Rodolfo Arruabarrena.

Con Palacios y Alarcón entre los jugadores citados, Boca enfrentará por primera vez a Sarmiento en este tipo de competencias en el lance que se jugará a partir de las 20:45 horas de Chile, y que será la antesala del encuentro en el que se midan a los rancagüinos el jueves 23 en la Bombonera, donde los hinchas celestes ya agotaron las dos mil localidades que les fueron otorgadas.

El formado en las cadetes de Unión Española, y que logró el título 2024 con Colo-Colo, estuvo gran parte de esta temporada fuera de las canchas por una operación en su rodilla derecha y está volviendo a la actividad, como fue en los partidos amistosos de pretemporada, y junto a Alarcón espera ganarse un puesto en la titularidad y convencer al nuevo entrenador de Boca.