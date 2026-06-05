"Palacios dijo que siempre tendrá las puertas abiertas de Colo Colo y así es"

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo Fecha 13, Liga de Primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz, es fotografiado durante un partido de primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jun. (ATON) -

Fernando ortiz, técnico del Cacique, se refirió al posible regreso del actual jugador de Boca Juniors. Además, abordó la opción de quedar eliminados este mismo viernes de la Copa de la Liga, dependiendo del resultado de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción.

El posible regreso de Carlos Palacios a Colo Colo se ha convertido en uno de los temas más comentados en los últimos días, después de que el propio jugador, actualmente en Boca Juniors de Argentina, se ofreciera a retornar al Cacique en medio de la crisis que vive el cuadro xeneize.

Por eso, en la conferencia de prensa de este viernes al técnico del conjunto albo, Fernando Ortiz, le consultaron por la posibilidad de que la "Joya" retorne a Macul. Y en ese sentido, el estratego el abrió las puertas, aunque aclaró que en el club todavía no existe una conversación formal sobre eventuales fichajes en el mercado invernal que se avecina.

"Ya todos conocemos la característica que tiene Carlitos y lo que ha dejado en esta institución. El dijo que siempre va a tener las puertas abiertas de Colo Colo y así es", comenzó diciendo el adiestrador trasandino.

"Nosotros todavía no hemos hablado de jugadores con respecto a los que pueden llegar a venir y en su momento si se llegara a hablar sobre Carlos, tendré mi opinión con el presidente y veremos", añadió.

Además, el DT se refirió a la posible eliminación en la Copa de la Liga, si es que este viernes Coquimbo Unido derrota a Deportes Concepción: "Lamentablemente, hoy en día en esta copa dependemos del resultado de otro partido. Pero la forma de trabajar y de hacer una semana completa a nivel grupal ha sido igual o mejor de lo que venimos trabajando. Nosotros somos una institución donde salimos a buscar el resultado y trataremos de ganar por la imagen del club".

Por último, Ortiz destacó el aniversario 35 del histórico título que alcanzó Colo Colo en la Copa Libertadores de 1991: "Felicitar a ese grupo de jugadores junto a su técnico de poder conseguir una Copa Libertadores única en el país. Ojalá que algún día la volvamos a repetir".