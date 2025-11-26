Palacios: "Hubo un tiempo que se quebró la relación con el hincha de Boca"

Archivo - Futbol, Chile vs Bolivia. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Carlos Palacios es fotografiado durante el partido de la primera rueda de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Bolivia disputado - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 26 Nov. (ATON) -

El chileno recordó los duros momentos que vivió en el cuadro xeneize, pero que logró revertir para actualmente vivir un buen presente en el club.

Después de semanas bastante complicadas, Carlos Palacios ya comienza a consolidarse como titular indiscutido en Boca Juniors y dejar atrás los problemas con los hinchas del cuadro xeneize.

El futbolista chileno se refirió a su buen presente en el elenco boquense, donde tiene una posición de volante mixto y con presencia en ambas áreas.

"En lo personal me vengo sintiendo super bien. Es una posición nueva y que trato de cumplir con lo que pide el profe", reconoció el ex Colo Colo en conversación con ESPN.

Sobre su nueva relación con la hinchada de Boca Juniors, resaltó que su cambio de actitud fue clave para revertir la crisis: "Siempre me he sentido cómodo. Hubo un tiempo que se quebró la relación con el hincha. Pero siempre me hicieron saber que me trataban bien. La adaptación no me costó tanto. Ahora estoy mucho mejor y más tranquilo acá".

Palacios y el cuadro xeneize se enfocan en el partido de este domingo ante Argentinos Juniors en La Bombonera, por los cuartos de final del certamen trasandino.