Palacios y Loyola figuran entre los 10 jugadores más caros del fútbol argentino

Archivo - Futbol, Chile vs Bolivia. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Carlos Palacios es fotografiado durante el partido de la primera rueda de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Bolivia disputado - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 26 Nov. (ATON) -

Un informe del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Football) ubicó a los chilenos de Boca Juniors e Independiente de Avellaneda en la lista.

En los últimos años, han sido varios los jugadores chilenos que han arribado al fútbol argentino y dos que han sido protagonistas son Carlos Palacios, en Boca Juniors, y Felipe Loyola, en Independiente de Avellaneda.

Y una muestra es que los nacionales figuran entre los diez futbolistas más caros del balompié trasandino, según un informe del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Football).

La "Joya", aparece como el tercer jugador más valioso de Argentina, con un valor de transferencia estimado de 12,2 millones de euros, más del doble de lo que pagó el cuadro xeneize.

En tanto, Loyola se ubica octavo en la lista y como el único jugador del elenco de Avellaneda. El pase del criollo tiene un valor aproximado de 9,84 millones de euros.

La lista es encabezada por Maher Carrizo, de Vélez Sarsfield, joven argentino figura de su selección en el Mundial Sub 20 jugado que se desarrolló en nuestro país. Su valor es de 16 millones de euros.