Palacios rompe el silencio y se desmarca del caso judicial que rodea a su suegro

Archivo - Chile.- Aseguran que Palacios se volvió a lesionar y se perderá duelo ante O'Higgins - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El chileno que milita en Boca Juniors descartó cualquier grado de implicancia en la causa que involucra a su familia política, advirtiendo que podría tomar acciones legales por eventuales injurias, calumnias o difamaciones.

El mediocampista nacional Carlos Palacios, futbolista de Boca Juniors, alzó la voz en medio del complejo momento que atraviesa tras verse salpicado por el caso policial que envuelve a su suegro, quien fue detenido por tráfico de drogas tras un operativo realizado en la comuna de Peñaflor.

El hombre, identificado como Sebastián Guerra Soto, quedó en prisión preventiva luego de que se le encontraran setenta ladrillos de cocaína, dinero en efectivo y armas de fuego y además se le confiscó un vehículo que presuntamente utilizaba para mover las sustancias ilícitas, y que sería de propiedad del volante.

Sin embargo, desde la representación del futbolista publicaron un comunicado compartido por TyC Sports, en el cual explicitaron que el nombre del formado en Unión Española "no se encuentra en la causa ni en ninguna carpeta de investigación" de la Policía de Investigaciones de Chile, junto con confirmar que el chileno se encuentra en Argentina.

Asimismo, afirmaron que el ex seleccionado criollo "piensa solamente en demostrar por qué Boca confió en él. Confía en poder ayudar a sus compañeros y alegrar a los hinchas haciendo lo que mejor sabe, que es jugar a la pelota".

Por último, los agentes de la "Joya" advirtieron que se reservan el derecho de presentar denuncias por injurias, calumnias y difamación de imágenes ante las informaciones que en un principio lo ligaban a la investigación.

Al margen de su declaración, cabe recordar que Alex Cortés, jefe de la Fiscalía SAC Metropolitana Sur, señaló hace unos días que "se deberá establecer si efectivamente existe alguna vinculación de este futbolista con la investigación por el delito de tráfico de drogas, o si tuvo alguna participación o conocimiento de los hechos".