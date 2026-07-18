Palacios volvió a sumar minutos como titular en Boca Juniors

Archivo - Chile.- Histórico de Boca: "Lo que hizo Palacios es terrible, aparte no aportó nada" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 19 Jul. (ATON) -

Los xeneizes, donde también actuó Alarcón, se aprontan para el partido de la Sudamericana frente a O'Higgins

Carlos Palacios sigue sumando minutos en su puesta a punto en Boca Juniors luego de su operación en un nuevo amistoso que disputó el equipo xeneize.

Hace sólo un par de días, el futbolista ingresó en el segundo tiempo, frente a Sarmiento de Junín, y fue parte del 2-0 con que avanzaron a los octavos de final de la Copa Argentina, y donde vio acción por más de 20 minutos.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena manifestó que Palacios debía seguir aprovechando estos minutos, junto con elogiar su talento y que hizo una buena pretemporada, junto con agregar que seguirá teniendo oportunidades.

Las palabras del "Vasco" se materializaron este sábado en un nuevo amistoso de Boca Juniors, que se midió en el complejo de Ezeiza frente a Ferro Carril Oeste, en el cual Palacios actuó de titular como volante ofensivo. Compromiso donde también estuvo en el once inicial Williams Alarcón.

El choque, de dos tiempos de 30 minutos, fue ganado por Ferro por 1-0. El conjunto de Caballito convirtió por medio de Emanuel Dening, y Palacios fue reemplazado en el segundo lapso por Lautaro Blanco.

El próximo partido de Boca Juniors será este miércoles 23 de julio, cuando reciba en la Bombonera a las 20:30 horas a O'Higgins, en partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.