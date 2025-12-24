"Palavecino le va a dar muchas alegrías a la UC, hace el fútbol fácil"

Futbol, Coquimbo Unido vs Deportes La Serena. Fecha 28, Liga primera 2025. El jugador de Coquimbo Unido Matias Palavecino controla el balon durante el partido de primera division contra Deportes La Serena disputado en el estadio Francisco Sanchez - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 24 Dic. (ATON) -

Jorge "Coke" Contreras, histórico ex volante de los cruzados, aprobó el fichaje del argentino, quien viene de ser figura y campeón con Coquimbo Unido.

Universidad Católica va con todo de cara al 2026. El cuadro cruzado es uno de los clubes nacionales que más se ha reforzado y el último fichaje fue el volante argentino Matías Palavecino, una de las grandes figuras del campeón Coquimbo Unido.

Uno histórico ex jugador de los cruzados como es Jorge "Coke" Contreras aprobó la incorporación del trasandino, a quien llenó de elogios.

"Llega al puesto en que Católica tenía que hacer el esfuerzo. A pesar del buen desempeño en la última parte del Campeonato, siempre le faltó un referente en el mediocampo, el que pide la pelota, que levanta la cabeza. Además, llega a gol, Palavecino es un jugador muy interesante. Le va a dar muchas alegrías a Católica, hace el fútbol fácil. Con eso, Católica se potencia", reconoció el otrora mediocampista en conversación con radio ADN.

Además, aseguró que el ex Coquimbo Unido puede potenciar al goleador Fernando Zampedri: "Le hace falta el abastecedor, pero Zampedri se las arregla. Católica no era un equipo muy productivo, que tuviera un jugador específico que lo hiciera jugar o alimentara a Zampedri. Se atacaba por diferentes zonas del campo y metiendo la pelota al área, aparecería, pero con la llegada de Palavecino van a entenderse bien, habrá un jugador que sí tiene visión, que asiste y ahí está el acierto. Zampedri podría crecer teniendo un buen 10".

Por último, sobre el regreso del conjunto de la franja a la Copa Libertadores, Contreras sostuvo: "Uno desea que el rendimiento sea bueno, que ojalá llegue a una instancia importante. El hecho de competir le va a permitir a su cuerpo técnico pensar en cómo formar un plantel. Esta participación la tomo como un estudio, un ensayo para buscar algo importante, pero ojalá me equivoque".