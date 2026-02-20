Palavecino y reencuentro con Coquimbo: "Con sentimientos encontrados, pero..."

Futbol, Universidad Catolica vs Deportes Concepcion. Fecha 2, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Matias Palavecino es fotografiado durante el partido de primera division contra Deportes Concepcion disputado en el estadio Claro Arena - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Feb. (ATON) -

El volante argentino y nuevo refuerzo de Universidad Católica se enfrentará este sábado a su ex equipo, con el que fue campeón y figura la temporada pasada.

Universidad Católica y Coquimbo Unido protagonizarán el sábado, a las 20:30 horas en el Claro Arena, uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

El cotejo, además, marcará el reencuentro entre Matóias Palavecino, refuerzo de los cruzados, con el cuadro "pirata", club en el que fue figura y campeón en la temporada pasada.

"Estoy con sentimientos encontrados de enfrentar a mis excompañeros, pero tengo la cabeza puesta en Católica. Nos tenemos que seguir haciendo fuertes de local y esperamos dejar los tres puntos en casa", reconoció el volante argentino tras un evento desarrollado por Adidas.

Además, no descartó ni aseguró que, en caso de anotarle a su ex club, pueda celebrar: "En ese momento, con las pulsaciones a mil, uno no sabe. Por el momento te digo que no, pero en ese momento uno no sabe qué puede pasar".

Sobre el presente del conjunto de la franja, sostuvo: "Vamos de menos a más, estamos tratando de encontrar el funcionamiento que requiere el equipo. En El Salvador dejamos todos, por momentos se vio bien el equipo, pero ahora trabajamos para hacer lo mejor posible. Recién arranca esto, falta mucho. Tenemos un gran plantel, el equipo trabaja mucho, es humilde, y eso es muy bueno".

Por último, sobre su nivel personal, Palavecino comentó: "Voy también de menos a más, quiero encontrar la versión del año pasado. Estoy trabajando con humildad, espero que con el equipo esperamos levantar el nivel".