Palestino aún se ilusiona con la clasificación en la Copa Chile

Archivo - Chile.- La programación de la quinta fecha de la Copa Chile 2026 - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 Jul. (ATON) -

Los árabes se impusieron a Magallanes, mientras San Felipe y Unión La Calera igualaron y siguen en carrera por sacar pasajes a octavos de final.

El inicio de la quinta fecha de la Copa Chile, que por ahora tiene clasificada sólo a la Universidad Católica a los octavos de final, abría la posibilidad de inscribirse en la siguiente ronda a varios equipos, y a otros al menos mantenerles vivas las chances de acceder a la fase de los 16 mejores, como fue el caso de Palestino.

El equipo árabe llegó al estadio Municipal de San Bernardo con la obligación de alcanzar una victoria si pretendía seguir con posibilidad de continuar con vida en este torneo, aunque el escenario se le planteó negativo. A los 15' Jeremías James abrió la cuenta para Magallanes, que hasta ahora no sumaba puntos en este certamen.

A los 25', ambos equipos se quedaron con diez jugadores por las expulsiones de Enzo Roco en los Tetracolores y el autor del gol en la Academia.

Los palestinistas lograron revertir el marcador previo al descanso con las anotaciones de Albert Gómez a los 34' y de Gonzalo Tapia a los 45', que les permitieron manejar de mejor manera las acciones durante la segunda fracción, y así cerrar la victoria que los hace alcanzar los siete puntos.

Los líderes del grupo G son Deportes Santa Cruz con 10 y Audax Italiano con 9, que juegan entre sí este domingo 5 de julio a las 16:00 horas, y cualquier resultado que obtengan entre ellos no dejará eliminados a los árabes.

Por el grupo D, en tanto, la zona más disputada de este campeonato, que tiene a todos los equipos con posibilidades de clasificar, brindó un empate a uno entre Unión San Felipe y La Calera, con goles que llegaron más allá del tiempo de reglamento.

A los 92' abrió el marcador Francisco Pozzo para los Cementeros, y dos minutos más tarde igualó Mariano Galleguillos. Con lo que, de momento, los caleranos lideran con ocho puntos, seguidos uno más abajo por la Universidad de Chile y San Felipe. Aunque los Azules tienen un encuentro menos, que jugarán este domingo 5 a las 12:30 en Valparaíso contra Santiago Wanderers, que tiene tres y aún se aferra a la posibilidad de llegar a los octavos de final.