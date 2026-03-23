Palestino confirmó que jugará de local en La Cisterna por la Copa Sudamericana

Futbol, Palestino vs Cobresal. Fecha 6, Liga de Primera 2026. El jugador de Palestino Martin Araya, derecha, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Cobresal durante el partido de primera primera division disputado en el estadio La Cisterna - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 23 Mar. (ATON) -

El cuadro árabe dio a conocer a través de sus redes sociales que podrá disputar su primer torneo internacional en el estadio de esa comuna.

Palestino es uno de los tres clubes chilenos en la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026 tras dejar en el camino a Universidad de Chile en llave única de eliminación directa.

Eso sí, había incertidumbre donde el cuadro árabe ejercería de local. De hecho, para su primer partido en condición de local, el 14 de abril ante Montevideo City Torque, no aparecía sede y se indica que estará por definir.

Sin embargo, el propio elenco de colonia acabó con las dudas, luego de que este lunes confirmara su sede, que será el estadio Municipal de La Cisterna y hasta podrá jugar de noche por la renovación de la luminaria.

"Por primera vez en nuestra historia, seremos locales en un certamen continental en el Estadio Municipal de La Cisterna", sostuvo el conjunto tetracolor.

"La Confederación Sudamericana de Fútbol aprobó hoy nuestro recinto luego de realizar una inspección para ejercer nuestra localía en los encuentros oficiales de la CONMEBOL Sudamericana", añadió.