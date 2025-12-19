Palestino oficializó a Cristián Muñoz como su nuevo DT de singular manera

Futbol, Deportes Copiapo vs Universidad de Concepcion. Fecha 30, Liga de Ascenso 2025. El entrenador de Universidad de Concepcion Cristian Munoz es fotografiado durante el partido de primera division B contra Deportes Copiapo disputado en el estadio Luis - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 19 Dic. (ATON) -

La "Nona" será el reemplazante de Lucas Bovaglio en la banca de un cuadro árabe que tendrá como gran desafío enfrentar a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Pese a realizar una buena campaña y clasificar a club a la Copa Sudamericana 2026, Lucas Bovaglio no fue renovado en Palestino de cara a la próxima temporada.

Y el cuadro árabe ya tiene a su reemplazante. Es que este viernes el elenco tetracolor oficializó como su nuevo entrenador a Cristián Muñoz, quien viene de salir campeón en la Primera B con Universidad de Concepción. Será la primera incursión de la "Nona" como DT en la Primera División del fútbol chileno.

El estratego fue anunciado de forma singular en las redes sociales del conjunto de colonia, con un retrato en 10 minutos del adiestrador.

"¿La gente quería un DT? Nosotros se lo traemos hecho a mano. Bienvenido al equipo de todo un pueblo", sostuvo el elenco en la publicación.

Consignar que Cristián Muñoz, ex volante de Universidad de Chile, enfrentará a los azules en marzo por la fase nacional de la Copa Sudamericana, partido único y en busca de avanzar a la fase grupal del torneo internacional.