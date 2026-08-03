¿Palo a los azules? El mensaje de fallido refuerzo de la U

Archivo - Chile.- La U apostaría por un volante del ascenso italiano para el segundo semestre - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 3 Ago. (ATON) -

El defensa uruguayo Valentín Gauthier dio vuelta la página tras no superar los exámenes médicos en el cuadro estudiantil, aunque publicó un mensaje que muchos interpretaron como dardo al club.

Parecía que Universidad de Chile sumaba su segundo fichaje en este segundo semestre con el defensa uruguayo Valentín Gauthier, en calidad de préstamo desde el León de México.

Sin embargo, el zaguero charrúa no logró superar los exámenes médicos, por lo que finalmente no se concretó su arribo al cuadro azul.

Y el defensor ya dio vuelta la página sobre la inesperada situación, aunque lanzó un dardo que muchos interpretaron como un dardo al conjunto estudiantil por su frustrada llegada al club.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el futbolista posteó una imagen en la cual aparece realizando ejercicio en una bicicleta estática y con un mensaje llamativo.

"Si sucede, conviene", fue el texto que escribió Gauthier en la red social, y que varios consideraron que apuntaba al elenco universitario.