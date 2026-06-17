Paolo Guerrero: "Me parece raro que Pavezs lo haya pasado mal en Colo Colo"

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Fecha 22, Liga de Primera 2025. El jugador de Colo Colo Esteban Pavez es fotografiado durante un partido de la Liga de Primera contra Universidad de Chile disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Jun. (ATON) -

El histórico delantero peruano se rindió ante su compañero chileno en Alianza Lima. "Se está convirtiendo en uno de los referentes más importantes del club", sostuvo.

Pese a que la selección de Perú no logró clasificar al Mundial 2026, Paolo Guerrero está presente en la cita planetaria que se desarrolla en Norteamérica.

Fue desde ahí que el histórico delantero incaico, de 42 años, sorprendió al elegir a Esteban Pavez, su compañero en Alianza Lima, como su futbolista chileno favorito.

En una actividad de la Conmebol realizada en Miami, el atacante expresó a Redgol: "Esteban es un gran tipo, nos conocemos hace poco pero parecería que fuese hace muchos años. Conversamos mucho, se está convirtiendo en uno de los referentes más importantes del club. Viene jugando bien, haciendo una gran temporada".

Además, agregó que "la amistad que construimos es muy linda, es muy simpático, conversamos y no le gusta perder, lo que es importante sobre todo para los aliancistas, que están acostumbrados a ganar".

Consultado por el renacer que tuvo Pavez en Perú, se mostró sorprendido por su opaco último paso por el Cacique: "Me parece raro que lo haya pasado mal en Colo Colo, sabiendo todo el talento que tiene. Es un gran jugador y como persona ni que hablar. Que continúe así, de la misma manera, construyendo una historia bonita".

Por último, Guerrero también resaltó a otros jugadores chilenos: "Tengo varios, Alexis Sánchez un gran jugador, 'Chupete' Suazo también o los históricos como 'Matador' Salas y 'Bam Bam' Zamorano".