Papelón: Tabilo cayó ante el 427 del mundo en su debut en el ATP 250 de Estoril

Archivo - Chile.- Tabilo cayó en su debut en Wimbledon y puso fin a gira de pasto para el olvido - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 Jul. (ATON) -

Un desastroso chileno, tercer cabeza de serie, fue un festival de errores no forzados y sufrió una vergonzosa derrota en dos sets ante el invitado local Tiago Torres, quien venía de apenas sumar su primera victoria a nivel ATP.

Alejandro Tabilo (30° del mundo) pasó de volver la semana pasada a una semifinal ATP, en Bastad, a sufrir un verdadero papelón este miércoles en su debut en el ATP 250 de Estoril, en Portugal.

El chileno, quien quedó libre en primera ronda por su condición de tercer cabeza de serie, se estrenó en el certamen luso con una vergonzosa derrota en los octavos de final ante el 427 del orbe, el invitado local Tiago Torres, quien venía de dar la sorpresa en el debut ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (130°).

"Jano" cayó por un doble 6-4, tras una hora y 32 minutos de un partido donde mostró un espantoso nivel y fue un festival de errores no forzados.

De hecho, el cotejo lo comenzó sufriendo un quiebre tras un pésimo turno de saque en el primer game. Después, el zurdo nacido en Canadá desperdició dos bolas de break en el segundo juego y otras dos más en el octavo, mientras que el dueño de casa selló el set en el décimo.

En el segundo episodio, el pupilo de Germán Gaich entregó su envío en el tercer game. Y si bien quebró en el siguiente, en el quinto nuevamente cedió su saque con una espantosa derecha larga. Después desperdició pubntos de ruptura en el sexto y octavo y

De esta manera, Tabilo sufrió una bochornosa derrota, aunque no es la primera vez, pues el año pasado se inclinó ante el indio Dhakshineswar Suresh, quien era 645 en ese entonces, en la qualy del ATP 250 de Winston-Salem.