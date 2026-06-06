Desde Paraguay descartaron ofertas por Lucas Romero

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes La Serena Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad de Chile Lucas Romero, derecha, disputa el balon contra Diego Rubio de Deportes La Serena durante el partido de copa de la liga por el - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 6 Jun. (ATON) -

Luis Vidal, presidente de Recoleta, club dueño del pase del volante cedido a Universidad de Chile, aseguró que no se ha acercado ningún club para hacerse con los servicios del futbolista.

Ante su escasísima participación en Universidad de Chile que lo dejó fuera de la nómina de Paraguay para la Copa del Mundo, el volante Lucas Romero ha aparecido en el radar de algunos mercados para el segundo semestre.

Sin embargo, pese al deseo que existiría de clubes de su país natal y de México por sumarlo a sus filas, no habría ofertas formales por el futbolista, según reveló Luis Vidal, presidente de Recoleta FC, cuadro dueño del pase del centrocampista cedido al elenco laico.

"Lucas Romero tiene contrato con Universidad de Chile hasta fin de año, recién en diciembre vence el contrato y ellos tienen la opción de comprarlo", aclaró el dirigente en conversación con Fútbol a lo Grande.

Asimismo, aseguró que el representante del mediocampista, Regis Marques, "puede que tenga alguna oferta por el jugador pero de momento no me dijo nada, no hay nada concreto".

A pesar de su escaso protagonismo en el conjunto universitario, el directivo confía en el repunte del guaraní. "Si seguía en el fútbol paraguayo era poco probable que vaya el Mundial, contra Grecia hizo muy buen partido en la selección pero ahora con (Fernando) Gago no jugó mucho. Lucas Romero si bien no jugó mucho, está creciendo en la Universidad de Chile en muchos sentidos", sentenció.