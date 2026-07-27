Paredes no aprueba fichaje de Vozinha en Colo Colo: "Es más para la galería"

Archivo - Chile.- Paredes tras primer triunfo como DT:"Es un sueño llegar a la banca de Colo Colo" - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 Jul. (ATON) -

El goleador histórico del fútbol chileno y otrora artillero del Cacique aseguró que la decisión de traer al meta mundialista con Cabo Verde no fue acertada, debido a que prefería la proyección de Gabriel Maureira.

Continúan las reacciones por el inminente fichaje en Colo Colo por parte de Vozinha, arquero que destacó con Cabo Verde y se viralizó en el Mundial 2026.

Ahora fue Esteban Paredes, goleador histórico del fútbol chileno y otrora artillero del Cacique, quien no aprobó el arribo del meta africano.

"La verdad que es un boom, no se si será lo mejor para Colo Colo, ya que no tiene copas internacionales. Sabemos que Vozinha estuvo bien en el Mundial, con buenas actuaciones, pero no se si será el lugar hoy día, ya que tenemos a (Gabriel) Maureira un chico que viene saliendo de la cantera, con partidos buenos y se equivoca como todos los arqueros", reconoció en conversación con radio ADN.

"Vemos como cuando empezó Claudio Bravo que también se equivocó y después fue uno de los mejores del mundo", añadió el "Tanque".

Además, aseguró: "Llega Vozinha y, creo, no sé si se lo consultaron al técnico, vi la entrevista tras partido, y me dejó dudas. Hoy tapa a este chico Maureira, no sé cómo esta De Paul pero si lo traen es para jugar. Cuesta por ahí aceptarlo, pero no creo que venga a pasear el portero Vozinha, es un refuerzo, es uno de los sueldos un poco alto, diría yo, pero es preocupante porque un chico se está iniciando, le queda mucha carrera, pero si quiere un chico de primer nivel joven vendible, con copas internacionales si son campeones, es un chico que lo ha hecho muy bien".

Por último, Paredes sostuvo: "La incorporación es más para la galería, no sé si hay un directorio, sabemos que el mayor accionista es Aníbal y no sé si le preguntó al técnico. Yo me quedaba con Maureira y no tría a Vozinha".