Paredes tras primer triunfo como DT:"Es un sueño llegar a la banca de Colo Colo"

Futbol, Colo Colo vs River Plate. Duelo de las Leyendas 2024. El jugador de Colo Colo Esteban Paredes es fotografiado durante el partido amistoso Duelo de las Leyendas disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 7/12/2024 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 27 Abr. (ATON) -

El ex goleador del Cacique consiguió su primera victoria como entrenador en el festejo de Santiago Morning sobre Deportes Linares.

Esteban Paredes vivió una jornada especial el domingo. El goleador histórico del fútbol chileno consiguió el primer triunfo de su carrera como entrenador en la victoria de Santiago Morning por 3-1 sobre Deportes Linares, por la quinta fecha de la Segunda División Profesional.

Tras el festejo, el ex delantero de Colo Colo celebró el resultado y el hito marcado en el inicio de su trayectoria como estratego.

"Estoy contento, nunca voy a olvidar el 26 de abril, pero esto es todo de los chicos, que hoy jugaron un partido extraordinario. Mis felicitaciones para ellos", expresó el ahora DT en conversación con radio ADN.

Pero el otrora atacante no se olvida de Colo Colo. Consultado por la posibilidad de que el actual presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se quede con el control total de la concesionaria, sostuvo: "Desde que lo conozco, creo que es lo mejor para el club, más allá de quedarse con el mayor porcentaje. Yo siempre vi que ponía dinero para que el club saliera adelante. No me parece raro que lo haga. Es su forma".

"Creo que, de una vez por todas, Colo Colo tiene que tomar nuevos aires; debe tener un estadio más hermoso que el que tiene, una infraestructura acorde a lo que es el club. Me parece que es el camino viable para que Colo Colo crezca y pueda jugar todos los años la Copa Libertadores, que es lo que quiere la gente", añadió.

Por último, Paredes aseguró que uno de sus objetivos como entrenador es dirigir al Cacique: "Obviamente tengo que tener mucha más experiencia, abocándome a lo que es esto de seguir entrenando, ver fútbol y la táctica. Claramente, es un sueño llegar a la banca de Colo Colo".