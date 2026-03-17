Paredes tiene claro que no puede dirigir aún a S. Morning:"No iré ni al camarín"

Futbol, Deportes Recoleta vs Santiago Morning Liguilla de Ascenso 2024 El jugador de Santiago Morning Esteban Paredes durante el partido por la Liguilla de Ascenso disputado en el estadio Municipal de Recoleta en Santiago, Chile. 16/11/2024 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 17 Mar. (ATON) -

Después de que desde el Colegio de Entrenadores reclamaran que el histórico goleador del fútbol chileno no puede dirigir al no contar con licencia Pro Nacional ni con licencia Pro Conmebol, el propio ex atacante aclaró su situación.

La semana pasada Santiago Morning oficializó a Esteban Paredes como su nuevo entrenador para afrontar la temporada de Segunda División de este 2026.

Sin embargo, el Colegio de Entrenadores salió rápidamente al paso para reclamar que el histórico goleador del fútbol chileno no puede dirigir al no contar con licencia Pro Nacional ni con licencia Pro Conmebol, transgrediendo el artículo 52 de las bases del certamen.

Frente a esto, el propio ex atacante aclaró su situación, y en el programa Tipsters expresó: "Estoy hace un mes yendo a clases, tengo clases particulares en el INAF y también en el entrenamiento, donde van dos tutores que me van a ver todos los días para ponerme nota. La Conmebol te pide ciertas horas para tener el título y hoy me faltan 360 horas. Es un registro que pide Conmebol y me pide un mes más para sacar el título, no me queda nada. Estoy más de 8 horas diarias tanto online, físicamente en el INAF y en los entrenamientos".

"Que no se confunda, pues hay gente que por ahí es malintencionada y saca de contexto, aunque es válido lo que dicen que no tengo mi título. Pero está en curso, está todo bien, aunque en vez de ayudar a los colegas chilenos los tiran a matar. Es parte de lo que nosotros hacemos, pero no tengo que decirle nada a nadie. Sólo estoy enfocado en los estudios y en Santiago Morning, que es lo más importante hoy", añadió.

En ese sentido, recalcó que entiende que no puede entrenar al "Chago" en su debut, este domingo ante Colchagua: "El domingo no puedo estar en la banca, tampoco bajar al camarín. Ahí en estricto rigor debemos cuidarnos, tratar que no me saquen fotos en el camarín, como la otra vez cuando estaba en la banca y querían quitarnos los puntos. Estaré en el placo viendo a los muchachos, que jueguen bien nomás".

Por último, Paredes agregó: "Haber sido seleccionado y haber jugado en Colo Colo no te da derecho a ser un buen técnico. Hay que trabajar mucho. Recién me estoy iniciando, pero tengo un apoyo importante que es Hernán Torres, que tiene más experiencia".