Paredes ya tiene licencia para DT: "Para que no sigan hablando estupideces"

Chile.- Paredes tiene claro que no puede dirigir aún a S. Morning:"No iré ni al camarín" - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 14 Abr. (ATON) -

El histórico goleador del fútbol chileno zanjó definitivamente la polémica con el Colegio de Entrenadores, que lo había acusado de no contar con la licencia que entrega la Conmebol para desempeñarse como estratego. Ahora puede dirigir a Santiago Morning.

Hace unas semanas se generó toda una polémica después de que Santiago Morning anunciara el arribo de Esteban Paredes como nuevo técnico del club.

Resulta que el Colegio de Entrenadores acusó que el ex histórico goleador del fútbol chileno no contaba con la licencia que entrega la Conmebol para desempeñarse como estratego.

Sin embargo, el propio ex delantero zanjó definitivamente el tema al dar a conocer que ya posee el documento, el cual exhibió en el programa "Tipsters". Además, aprovechó para responder a las críticas por parte del gremio.

"Para que no sigan hablando estupideces. Hace 30 años eran 40 horas y ahora critican porque me faltaba un módulo", sostuvo el otrora atacante mostrando desde su celular la licencia.

"Me demoré un tiempo, me faltaba un módulo, no eran 40 horas como antes cuando se juntaban un fin de semana, así que ahí está", añadió Paredes.