Partidazo en Rancagua: Everton derrotó a O'Higgins

Futbol, O’Higgins vs Everton Fecha 14, Liga de Primera 2026 El jugador de Everton Lucas Soto, derecha, convierte su gol contra O’Higgins durante el partido de la liga de primera disputado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Jun. (ATON) -

En un emocionante encuentro disputado en El Teniente, los ruleteros se impusieron a los celestes y escalaron a la parte alta de la tabla de la Liga de Primera.

Everton venció como visitante a O'Higgins de Rancagua por 3-2, en un partido disputado en el Estadio El Teniente y válido por la fecha 14 de la Liga de Primera.

El encuentro estuvo marcado por constantes llegadas de peligro en ambas áreas. La apertura de la cuenta llegó temprano y fue para la visita. A los 10 minutos, Alan Medina profundizó para Nicolás Baeza, quien llegó hasta la línea de fondo y envió un centro rasante para que Lucas Soto definiera libre de marca y estableciera el 1-0 en favor de los ruleteros.

Cuando las ideas no aparecían en el cuadro rancagüino, la escuadra local encontró el empate con una gran conquista. Miguel Brizuela envió un pelotazo largo al área, donde Thiago Vecino pivoteó para la llegada de Francisco González (32'), quien con un potente zurdazo clavó el balón en el ángulo y marcó el 1-1 parcial.

Antes del descanso, específicamente a los 45+3', Everton volvió a golpear. Tras un tiro libre ejecutado por Nicolás Baeza, Thiago Vecino intentó despejar de cabeza en el área, pero terminó enviando el balón a su propio arco, decretando el 2-1 transitorio para los viñamarinos.

En el complemento continuaron las emociones. A los 63 minutos, Cristián Palacios anotaba el tercer tanto de la visita con una espectacular palomita, pero la conquista fue anulada por posición de adelanto.

Dos minutos más tarde, Thiago Vecino se escapó en demanda del arco rival y definió ante la salida de Esteban Kirkman, pero la acción también fue invalidada por fuera de juego.

A los 88 minutos, Everton tuvo una clara oportunidad para liquidar el encuentro. Brian Martínez culminó una buena acción colectiva con un remate de zurda que se fue por encima del travesaño.

Sin embargo, O'Higgins dejó espacios en defensa producto de su búsqueda del empate, situación que aprovechó el cuadro ruletero. En una rápida transición ofensiva y tras una gran asistencia de Brian Martínez, Julián Alfaro eludió al portero Omar Carabalí y definió para marcar el 3-1 a favor de los visitantes.

Cuando parecía que el partido estaba sentenciado, los locales volvieron a descontar. A los 90+3', Francisco González, una de las figuras del conjunto rancagüino, inició una gran acción individual por la derecha, ingresó al área y definió de zurda para establecer el 2-3 y llenar de suspenso los minutos finales.

Incluso, a los 90+7', Arnaldo Castillo llegó a marcar el empate para los celestes, pero la conquista fue correctamente anulada por posición de adelanto. Finalmente, los tres puntos viajaron a Viña del Mar gracias al ajustado triunfo ruletero por 3-2.

Con este resultado, O'Higgins se mantiene en la medianía de la tabla con 19 puntos y un partido pendiente ante Universidad de Chile. Everton, en tanto, escaló al cuarto puesto con 22 unidades.

En la fecha 15, que marcará el cierre de la primera rueda del campeonato, O'Higgins visitará la cuarta región para enfrentar a Coquimbo Unido, mientras que Everton recibirá a Palestino en Sausalito.

O Hggins (2)

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Leandro Díaz (Luis Pavez 86 ); Felipe Ogaz (Joaquín Tapia 77 ), Juan Leiva (Martín Maturana 46 ), Martín Sarrafiore; Francisco González, Bastián Yañez (Arnaldo Castillo 64 ), Thiago Vecino.DT: Lucas Bovaglio.

Everton (3)

Esteban Kirkman; Óscar Opazo (Ramiro González 72 ), Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Alan Medina, Benjamín Berrios, Lucas Soto (Brian Martínez 82 ), Joaquín Moya (Dieter Villalpando 82 ); Emiliano Ramos (Julián Alfaro 72 ), Nicolás Montiel (Cristián Palacios 59 ).DT: Walter Ribonetto.

Estadio: El Teniente RancaguaÁrbitro: Francisco Gilabert