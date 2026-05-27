Pastrán no pierde el norte con el liderato: "No hemos logrado nada, falta mucho"

Futbol, Universidad de Concepcion vs Colo Colo Decima Primera fecha, Campeonato Nacional 2026. El jugador Lautaro Pastran de Colo Colo es fotografiado en el estadio Ester Roa Rebolledo, Concepcion, Chile. 26/04/2026 Marco Vazquez/Photosport Football, - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 27 May. (ATON) -

A pesar de los ocho puntos de ventaja que tiene Colo Colo sobre su más cercano perseguidor, el delantero albo evitó dejarse llevar por el exitismo y afirmó que "hay que ir partido a partido".

Lautaro Pastrán, delantero de Colo Colo, aterrizó las altas expectativas que existen en torno al conjunto albo por su liderato en la Liga de Primera, donde lograron sacarle ocho puntos de ventaja a su más cercano perseguidor a falta de dos fechas para la mitad del torneo.

En rueda de prensa, el atacante aseveró que "es muy pronto para decir que vamos a campeonar. Todavía no termina la primera rueda. Hay que ir partido a partido, siendo sobre todo exigentes con nosotros mismos. No hemos logrado nada, falta mucho".

En cuanto a la interna que se vive en el plantel del Cacique, el extremo destacó que "estamos en un buen momento donde los compañeros que por ahí no les toca jugar siempre se entrenan al máximo. Cuando les toca jugar, siempre se hace de la mejor manera y eso hace que el equipo sea competitivo. Tenemos un equipo joven, muy competitivo".

"Todos tenemos que dar el 100% estando en el Colo. Sabemos cómo es el fútbol, por ahí no te toca jugar o son unos minutos, pero cambia rápido en un partido importante. Sabemos eso y cada minuto que nos toque, hay que aprovecharlo al máximo", sumó el ex futbolista de Everton.

Así y todo, el nacido en Mendoza hizo una profunda autocrítica por su irregular presente en el conjunto popular. "He tenido buenos momentos, pero soy exigente conmigo mismo. Obviamente no estoy contento porque sé que puedo dar más, entreno diariamente para alcanzar mi mejor versión", puntualizó.

El jugador de 23 años agregó que "estoy tranquilo, sé que en algún momento voy a jugar. Puedo cambiar un partido, pueden pasar muchas cosas en el fútbol. Pero estoy feliz, como equipo estamos muy bien".

Por último, Pastrán entregó su visión sobre el mercado de pases y ante la opción de que arriben refuerzos en su mismo puesto, subrayó que "lo recibo de la mejor manera, si llega a sumar. Necesitamos más competencia y todo jugador que venga a sumar para a fin de año abrazarnos todos, buenísimo. Hay que seguir así, trabajando".