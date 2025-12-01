Patricio Rubio y descenso de Unión Española: "Lo que necesiten, acá estaré"

Futbol, Union Espanola vs Nublense. Fecha 1, campeonato Nacional 2023. El jugador de Nublense Patricio Rubio durante el partido por la primera division disputado en el estadio Santa Laura. Santiago, Chile. 20/01/2023 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 1 Dic. (ATON) -

El delantero, quien tuvo dos pasos y fue campeón con el cuadro hispano en 2013, lamentó la pérdida de categoría del conjunto de colonia.

A falta de una fecha para el término del Campeonato Nacional, Unión Española sentenció el domingo su descenso a la Primera B tras caer frente a O'Higgins por 4-2 en el estadio Santa Laura.

El descenso golpeó a varios ex jugadores del conjunto de colonia, uno de ellos el delantero Patricio Rubio, quien fue campeón con los rojos en 2013.

"Con mucha pena rojo querido me abriste las puertas cuando estaba comenzando y logramos cosas hermosas. Hoy verte descender me parte el corazón, una tremenda tristeza", escribió el atacante en una historia de Instagram.

"Espero volver a verte donde te mereces y acá siempre tendrán un hinchas más. Lo que necesiten acá estaré siempre para dar una mano", añadió.