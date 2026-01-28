De Paul: "Pavez nos hizo entender lo que significa Colo Colo para el país"

kFutbol, Colo Colo vs Union La Calera Fecha 28, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Fernando De Paul es fotografiado contra Union La Calera durante el partido de primera division disputado en el estadio Monumental en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 28 Ene. (ATON) -

El portero del Cacique se refirió a la inminente partida del volante, quien tiene casi todo listo para fichar en Alianza lima de Perú.

Todo indica que finalmente Esteban Pavez partirá de Colo Colo en este inicio de temporada 2026, pues el volante tiene casi todo listo para fichar en Alianza Lima de Perú, lo cual se debería aprobar en la reunión de directorio de Blanco y Negro de este miércoles.

Fernando De Paul, portero del Cacique, se refirió en esta jornada a la inminente partida de su compañero en el conjunto albo.

"Lo que siga de acá en adelante para Esteban, desearle siempre lo mejor. Es un referente, capitán y, sobre todas las cosas, colocolino. Él siempre estuvo a disposición y nos hizo entender lo que significa esta institución para el país. Estoy muy agradecido con él", expresó el golero en conferencia de prensa.

Además, anticipó el debut del equipo en el Campeonato Nacional 2026, este sábado ante Deportes Limache: "Obviamente es un partido difícil. Limache hizo un gran campeonato el año pasado, nos costó mucho enfrentarlo. Trataremos de empezar el año de la mejor manera, con un triunfo. Estamos trabajando para eso".

"Estamos con muchas ganas y mucha ilusión para lo que viene. Nos hemos preparado de muy buena manera en la pretemporada. Los chicos que llegaron se han incorporado de buena forma. Esperamos arrancar con un triunfo ante Limache", añadió.

Respecto a la opción de que llegue un nuevo arquero para luchar el puesto con él, sostuvo: "El cuerpo técnico y la directiva tomarán la decisión si creen que es necesario. Yo me siento bien, he trabajado mucho para este momento. Después, que se hable de refuerzos, eso siempre va a pasar, no solamente en el puesto del arquero".