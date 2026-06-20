Paulo Díaz se quedó abajo del avión

Chile.- Exigen salida de Paulo Díaz de River Plate tras final perdida: "Debe marcharse" - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jun. (ATON) -

La situación del defensa chileno se sigue complicando en River Plate

La situación que vive Paulo Díaz en River Plate se torna cada día más difícil debido a que no es considerado para ser parte del plantel estelar por parte del entrenador Eduardo Coudet.

El zaguero fue incluido en una lista de jugadores prescindibles en el elenco argentino y, si bien ha seguido entrenando en el complejo de Ezeiza, este sábado se concretó una noticia que le afecta directamente.

River Plate comenzó el periplo de su viaje a España, específicamente a Alicante, con 19 futbolistas que desarrollarán la pretemporada en el complejo de La Finca Resort, en la localidad de Algorfa, y donde el excapitán del equipo Millonario no fue considerado.

El defensa continuará en Buenos Aires los entrenamientos con otros 13 jugadores que fueron prescindidos, listado que encabeza el chileno, junto a destacados futbolistas como Germán Pezzela, Maximiliano Salas y Germán Galoppo.

Mientras los integrantes estelares del plantel permanezcan es España, los jugadores que han sido marginados se reintegrarán a los entrenamientos este lunes 22 de junio, a la espera de definir su futuro, y donde se empezará a ver si Paulo Díaz persiste en quedarse en River Plate o encuentra un nuevo club.