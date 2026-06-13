Paulo Díaz sigue siendo Millonario

Futbol, Universidad de Chile vs River Plate Desafio Trasandino 2025. El jugador de River Plate Paulo Diaz es fotografiado durante el partido amistoso disputado en el estadio Ester Roa de Concepcion, Chile. 17/01/2025 MarcoÊVazquez/Photosport Football, - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

El defensa chileno se alista a cumplir trabajos de pretemporada

El defensa central Paulo Díaz, que fue apuntado como uno de los nombres que la dirigencia de River Plate no deseaba que continuara en la institución argentina, sigue a la espera de ver qué pasará con su futuro futbolístico.

Fue el propio presidente de la institución bonaerense, Stéfano Di Carlo, quien anunció que saldrían 15 jugadores, entre los que encabezaba la lista el zaguero nacional, pero con el paso de las semanas eso no se ha concretado.

La prensa trasandina dio a conocer que, de cara a los trabajos de pretemporada, que se desarrollarán en Alicante, España, el entrenador Eduardo Coudet todavía no tiene certeza con qué jugadores afrontará este proceso.

Si bien Paulo Díaz, junto a los otros 14 mencionados, sabe que no será prioridad, aún no hay claridad de su destino, y las informaciones plantean que si no hay clubes interesados, hay dos posibilidades: la rescisión de contrato o permanecer en River Plate, aunque con una rebaja salarial.

El viaje a España será el 20 de junio, por lo que todavía queda una semana para que Díaz pueda definir su futuro, e incluso quien fuera capitán del conjunto "Millonario" tiene la opción de seguir en el equipo del Chacho Coudet, que en el segundo semestre enfrentará por los octavos de final de la Copa Sudamericana al vencedor de la llave de Independiente Santa Fe de Colombia contra el Caracas de Venezuela.