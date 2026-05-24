Paulo Díaz va por un nuevo título en el fútbol argentino

Futbol, Brasil vs Chile. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion Chilena, Paulo Diaz, durante el partido clasificatorio al mundial de 2026 contra la seleccion de Brasil, realizado en el estadio Maracana en Rio de Janeiro, - HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

Santiago 24 May. (ATON) -

River Plate juega hoy la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

Es cierto que no ha sido una buena temporada. Ni con el DT Marcelo Gallardo ni ahora con su reemplazante, Eduardo Coudet, Paulo Díaz ha tenido la continuidad que tuvo hasta hace algún par de temporadas en la oncena estelar de River Plate.

Pero, así y todo, el zaguero chileno hoy puede sumar otra medalla en su carrera: ser campeón argentino.

Y es que a las 14.30 horas, River Plate jugará la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba en el estadio Mario Kempes.

El cuadro millonario alcanzó la final tras dejar en el camino a San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central, mientras que los cordobeses, que fueron la gran sorpresa del campeonato, llegaron a disputar el título -que sería el primer de su historia en Primera División- luego de eliminar a Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors.