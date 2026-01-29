Pavez tras arribar a Perú: "Pablo Guede es el mejor técnico que he tenido

Futbol, Everton vs Colo Colo. Fecha 19, Liga de Primera 2025. El jugador de Colo Colo Esteban Pavez es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Everton disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 10/08/2025 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 29 Ene. (ATON) -

Tras concretar su salida de Colo Colo, el volante chileno ya se encuentra en suelo incaico para sumarse a Alianza Lima, donde se reencontrará con el DT que lo dirigió en el Cacique y Tijuana.

Esteban Pavez puso fin a su última etapa en Colo Colo. Tras rescindir el miércoles su contrato con el Cacique, el volante nacional viajó rumbo a Perú para fichar en Alianza Lima.

A su llegada a suelo incaico, el mediocampista criollo conversó con la prensa local que lo estaba esperando en el aeropuerto, donde se refirió a sus sensaciones por incorporarse la cuadro "íntimo".

"Vengo con muchas expectativas. Hay un gran equipo y un gran técnico. Estoy muy motivado", expresó el futbolista, quien se reencontrará con el entrenador Pablo Guede, quien lo dirigió en el conjunto albo y Tijuana.

"Pablo es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho, así que estoy muy contento de estar acá", añadió Pavez.

Por último, destacó el liderazgo que lo llevó a ser capitán de Colo Colo: "El liderazgo lo tengo. Acá no vengo a hacer algo diferente a lo que he hecho toda mi vida. Voy a dar todo por el equipo".