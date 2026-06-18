Pavez: "Quería retirarme en Colo Colo, todavía me sentía capacitado para jugar"

Archivo - Chile.- "Estaba siendo terco si seguía en Colo Colo, irme fue la mejor decisión" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 18 Jun. (ATON) -

El volante nacional de Alianza Lima volvió a recordar su salida del Cacique tras perder protagonimso con Fernando Ortiz. "Me dolió mucho cuando no me citaron por segunda vez consecutiva", sostuvo.

Tras consagrarse campeón del Torneo de Apertura en Perú con Alianza Lima y ser figura, Esteban Pavez se encuentra de vacaciones en Chile.

Y en su estadía en suelo nacional, el volante volvió a recordar su dolorosa partida de Colo Colo a inicios de año tras perder protagonismo con Fernando Ortiz. En ese sentido, el mediocampista reconoció que deseaba retirarse en el Cacique.

"Lo estaba pasando mal. El año pasado lo pasé mal varias veces. Me dolió mucho cuando no me citaron por segunda vez consecutiva. Nunca me había pasado. Sabía que me podía tocar en algún momento, pero cuando llega, de verdad que duele. Seguía entrando de la misma forma, pero duele, porque todavía me sentía capacitado para jugar , expresó en conversación con el programa Tipster.

Sobre su llegada al fútbol peruano, sostuvo: "Cuando me llegó la oportunidad de Alianza no lo dudé, porque está Pablo (Guede) que me conoce muy bien y yo también lo conozco. Antes de eso yo no me quería ir de Colo Colo, mi familia sabe. Yo quería terminar este año ahí. Quería retirarme en Colo Colo, pero el fútbol va cambiando, es de momentos. El año pasado no fue bueno personalmente y tampoco en lo grupal".

Por último, Pavez comentó: "La mejor decisión fue haberme ido a Alianza. El año pasado hubo un par de entrenamientos en los que iba a entrenar y daba lo mejor de mí, pero no estaba feliz. Eso va contra mí. Yo amo el fútbol y sigo entrenando como un niño todavía. Fue una muy buena decisión haberme ido. Volví a reencantarme con el fútbol. Estoy disfrutando en Alianza y, aparte, es un equipo grande, así que contento por eso".