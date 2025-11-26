Pellegrini aún no piensa en el Sevilla y colocará su mejor equipo en E. League

Archivo - Futbol, Colo Colo vs Real Betis. Partido Amistoso 2022. El entrenador de Real Betis Manuel Pellegrini es fotografiado durante el partido amistoso contra Colo Colo disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepcion, Chile. 16/11/2022 Javie - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 26 Nov. (ATON) -

El técnico chileno del Betis aclaró que alineará "al mejor equipo para ganar" el jueves al Utrecht por el torneo continental, sin pensar en el derbi del domingo.

Este domingo se disputará una nueva edición del derbi andaluz, pues el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibirá al Betis de Manuel Pellegrini a las 12:15 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Pero de momento, el técnico chileno del cuadro verdiblanco no piensa en el partido ante los blanquirrojos, debido a que está enfocado en el duelo de este jueves ante el Utrecht, por la Europa League.

En ese sentido, el "Ingeniero" aclaró que alineará "al mejor equipo para ganar sin pensar en el domingo" ante el Sevilla.

"Es nuestra obligación poner las mejores condiciones para sumar los tres puntos en un partido que es muy difícil", explicó el DT nacional en la conferencia de prensa previa.

Sobre el conjunto neerlandés, Pellegrini avisó que será un "rival difícil que vendrá a mejorar lo que está haciendo".