Pellegrini y avance de Betis en E. League:"Primer paso de la trilogía con éxito"

Archivo - Chile.- Ya es oficial: el Betis anunció la renovación de Manuel Pellegrini - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 30 Ene. (ATON) -

El técnico chileno del cuadro verdiblanco celebró el triunfo ante el Feyenoord que le permitió a su elenco clasificar de manera directa a octavos de final del certamen internacional y evitar ir a los playoffs.

Con el triunfo por 2-1 como local ante el Feyenoord, por la octava y última fecha de la fase de ligas, el Betis de Manuel Pellegrini abrochó su clasificación directa a los octavos de final de la Europa League 2025-2026 y evitó los playoffs.

Tras la victoria, el técnico chileno del cuadro verdiblanco celebró el triunfo al expresar: "Ofensivamente en el primer tiempo estuvimos bien. Con Abde y Antony en las bandas pudimos armar el volumen ofensivo que nos gusta, aunque defensivamente dimos licencias que hay que corregir. Por fortuna Pau López estuvo muy bien. Nos generaron ocasiones claras. No anduvimos bien, pero logramos el objetivo de ser cuarto y seguir en tres competiciones peleando por todo pese a las bajas por lesión".

Además, el "Ingeniero" resaltó el "seguir vigentes en las otras dos competiciones (La Liga y Copa Chile) con una cantidad importantes de jugadores fuera. El plantel está respondiendo muy bien".

"Pasamos el primer paso de la trilogía en casa con éxito. Ahora viene La Liga, estamos a dos puntos del quinto cuando quedan 51 puntos. Está difícil que recuperemos a alguien para el domingo. Quizá para el jueves alguno", complementó.

Ahora, Pellegrini y el Betis se prepararán para recibir este domingo al Valencia, por la 22° fecha de la Liga española, mientras que el jueves 5 de febrero se medirá con el Atlético Madrid por la Copa del Rey.