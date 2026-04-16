Archivo - Chile.- Presidente del Betis: "No hay una cláusula liberatoria de Pellegrini" - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 16 Abr. (ATON) -

El cuadro del técnico chileno ganaba por dos goles de ventaja en casa, pero se derrumbó y de manera impensada sufrió una remontada ante el Sporting Braga, resultado que sentenció su eliminación en los cuartos de final del torneo.

Increíble derrota y eliminación del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League. El cuadro verdiblanco cayó este jueves por 4-2 como local ante el Sporting Braga de Portugal y dijo adiós a la competencia internacional en los cuartos de final.

El elenco del técnico chileno ganaba por dos goles de diferencia, pero de manera impensada se derrumbó, le dieron vuelta el partido y dejó escapar la chance de avanzar por primera vez en su historia a la semifinal del torneo.

El cotejo en un repleto estadio la Cortuja comenzó bien favorable para el conjunto andaluz, debido a que Antony abrió rápidamente la cuenta a los gol 13' con un cabezazo, mientras que a los 26' Ez Abde aumentó las cifras y parecía que todo sería un trámite, considerando que en la ida empataron a 1.

Sin embargo, Pau Víctor estrechó el marcador a los 38' con una volea cruzada y le dio un impulso tremendo a los portugueses de cara al segundo tiempo.

De entrada en el complemento, Carvalho igualó las acciones a los 49' de cabeza tras un tiro libre y al aprovechar una salida garrafal de Pau López.

Después, Ricardo Horta adelantó a los forasteros a los 53' mediante un lanzamiento penal tras falta de Sofyan Amrabat, mientras que Jean-Baptiste Gorby sentenció la victoria para los lusos a los 74', con una sensacional volea desde fuera del área.

De esta manera, el Betis y Pellegrini sufrieron una increíble remontada en la que fue la noche más dura que ha vivido el técnico chileno desde que arribó al cuadro verdiblanco. Además, profundiza el mal momento que vive con el club en La Liga española.