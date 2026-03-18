Chile.- Pellegrini y críticas previo a duelo por E. League:"Algo estaremos haciendo mal"

Archivo - Chile.- Betis de Pellegrini cayó en la agonía y se complicó en la Europa League - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 18 Mar. (ATON) -

El técnico chileno del Betis se refirió a las pifias de los fanáticos en el duelo del fin de semana ante el Celta de Vigo y anticipó la revancha contra el Panathinaikos de Grecia por el torneo continental.

El Betis de Manuel Pellegrini afrontará un duro desafío este jueves, pues recibirá al Panathinaikos con la misión de revertir la derrota sufrida por 1-0 en Grecia para así avanzar a los cuartos de final de la Europa League.

La tarea no asoma nada de sencilla, considerando que el cuadro verdiblanco enfrenta a los helénicos en el peor momento de la temporada, al no ganar hace cuatro partidos y con fuertes críticas de la hinchada hacia el equipo.

Consultado por el tenso ambiente, donde los fanáticos lanzaron pifias en el empate frente al Celta, el técnico chileno expresó en conferencia de prensa: "Yo dije la semana pasada que me parecía extraño tanta crispación cuando el equipo está en la segunda mejor liga que hemos hecho en estos últimos seis años. Estamos en octavos de final de la Europa League, llegamos hasta cuartos de final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. El segundo tiempo contra el Celta no ganamos, empatamos a uno, pero el equipo dio otra imagen y fuimos aplaudidos hasta el final. No hubo ningún reclamo a pesar del empate".

"Tal como dije, algo estaremos haciendo mal para que la hinchada no esté apoyando en determinado momento. En cuanto lo corregimos, a pesar de no haber ganado, tuvimos la hinchada absolutamente detrás del equipo", añadió.

Sobre si una eventual eliminación ante el cuadro griego sería un fracaso, sostuvo: "Sería un traspié muy importante, pues la perderíamos aquí en casa con nuestro público". Eso sí, agregó: "Un traspié que no nos puede dejar de lado los objetivos que tenemos, que por un lado son unos y por otro lado son de la misma importancia".

Por último, el "Ingeniero" enfatizó que "sería un hecho histórico para el club poder pasar por primera vez a cuartos de final de la Europa League. Después, con una confianza en el trabajo que uno hace y en los jugadores, que son los que al final responden dentro del campo de juego".