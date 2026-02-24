Chile.- Pellegrini fue elegido como el mejor DT de febrero de la Liga española

Archivo - Chile.- Los elogios en España a Pellegrini tras tomarse revancha del Atlético Madrid - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 24 Feb. (ATON) -

El técnico chilenono perdió ningún partido durante este mes con el Betis y superó a entrenadores como Álvaro Arbeloa, del Real Madrid, y a José Bordalás, del Getafe.

Manuel Pellegrini es uno de los mejores entrenadores que ha pasado por la Liga española y ahora sumó un nuevo reconocimiento.

Es que el estratego chileno del Betis fue premiado como el mejor técnico del torneo español durante el mes de febrero por los buenos resultados con el cuadro verdiblanco.

El DT nacional no perdió ningún partido durante este mes, pues consiguió con el elenco andaluz triunfos por 2-1 ante Valencia; 1-0 frente al Atlético de Madrid; 2-1 contra el Mallorca y empate ante el Rayo Vallecano, los cuales.

Debido a esto, el "Ingeniero" superó a entrenadores como Álvaro Arbeloa, del Real Madrid, y a José Bordalás, del Getafe.

Pellegrini, quien tiene al Betis en el quinto lugar de la tabla, con 42 puntos, ahora buscará comenzar el mes de marzo con otro triunfo cuando reciba este domingo al Sevilla en el derbi andaluz.