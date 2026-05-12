Pellegrini y el pase a Champions: "Parecía que éramos el peor equipo de La Liga"

Archivo - Futbol, Conferencia de prensa entrenador Real Betis. El entrenador del equipo español Real Betis Manuel Pellegrini, es fotografiado durante la conferencia de prensa previo al partido contra Colo Colo por el triangular internacional. 15/11/2022 - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 12 May. (ATON) -

El "Ingeniero" no escondió su satisfacción por el histórico logro conseguido con el cuadro verdiblanco. "Son seis años que seguramente nadie esperaba que estuviéramos siempre en Europa", resaltó.

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, expresó su completa felicidad después del triunfo sobre Elche que le significó al cuadro andaluz timbrar su boleto a Champions League por segunda ocasión en sus 118 años de vida.

En conversación con DAZN, el "Ingeniero" dijo estar "muy contento. Primero, porque se lo debíamos a la afición aquí en La Cartuja, porque habíamos tenido algunas derrotas feas esta temporada o empates que no gustaron mucho, pero creo que lo hemos compensado con esta clasificación para la Champions League dos fechas antes de que termine el campeonato".

"Muy contento también por el club, por sus dirigentes, por el cuerpo técnico que comando, por los jugadores... A pesar de todos los contratiempos que hemos tenido de lesiones o deportivos, de los que no es fácil levantarse psicológicamente, hay que hacerles una estatua, porque se lo merecen ampliamente", subrayó el chileno.

Además, el adiestrador del conjunto verdiblanco aprovechó la oportunidad para deslizar un dardo a sus críticos a raíz de los duros cuestionamientos recibidos después de algunas goleadas cosechadas y las eliminaciones en Europa League y Copa del Rey.

En ese sentido, el DT apuntó que "son seis años que seguramente nadie esperaba que estuviéramos siempre en Europa, mucho menos este sexto, controvertido en muchos aspectos. Parecía que éramos el peor equipo de La Liga y, en la segunda vuelta, vamos terceros en el puntaje, clasificados a la UCL dos partidos antes... Los traspiés que uno tiene hay que saberlos superar".

Por último, Pellegrini subrayó que "el cuerpo técnico y la plantilla éramos muy conscientes de lo que teníamos que hacer. El primer partido del curso fue ante el Elche y ya pusimos en la pizarra allí que se iniciaba el camino hacia la Champions. Este martes lo cerramos contra ellos y amarrando una UCL que hay que saber manejar también".