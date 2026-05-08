Pellegrini y posible clasificación a Champions: "Tenemos que demostrarlo"

Archivo - Futbol, Colo Colo vs Real Betis. Partido Amistoso 2022. El entrenador de Real Betis Manuel Pellegrini es fotografiado durante el partido amistoso contra Colo Colo disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepcion, Chile. 16/11/2022 Javie - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 8 May. (ATON) -

El técnico chileno del Betis se refirió a la chance que tiene el cuadro verdiblanco de meterse en la próxima edición de la "Orejona".

Manuel Pellegrini y el Betis sueñan más que nunca con una posible clasificación a la Champions League 2026-2027. Es que el avance del Rayo Vallecano a la final de la Conference League aseguró una plaza adicional al fútbol español para la próxima edición del máximo torneo de clubes del Voejo Continente.

En ese sentido, el equipo que termine quinto en La Liga tendrá la opción de competir en la "Orejona", y actualmente el cuadro que dirige el técnico chileno ocupa ese lugar. En caso de concretarlo, sería histórico, debido a que el conjunto andaluz no disputa el torneo desde 2006.

Sin embargo, el "Ingeniero" puso mesura ante esta situación, al expresar en conferencia de prensa: "Mucha ilusión de llegar a una competición tan importante como la Champions League. No es fácil llegar a jugarla, he tenido la fortuna de hacerlo con otros equipos en España y sería un muy buen logro conseguirlo con el Betis, pero tenemos que demostrarlo en estos cuatro partidos".

Sobre el duelo de este sábado ante la Real Sociedad, elenco que ya clasificó a Europa por ganar la Copa del Rey, sostuvo: "No podemos tener la más mínima esperanza de encontrar a una Real Sociedad entregada, tenemos que salir a buscar el partido desde un comienzo".

En cuanto a su futuro, sostuvo: "Mientras no tengamos la clasificación, no voy a hablar de lo que pasaría. No es interés compararme con otros técnicos, lo importante es hacer la labor que corresponde hacer. Estar seis años en Europa es muy importante, lo mantengo con convicción, es la regularidad".

"Lo que pase cuando yo no esté aquí, que seguramente ya veremos cuándo será, vendrá otro técnico y lo harán con el método que ellos crean mejor para el club", sentenció Pellegrini.