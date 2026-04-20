Pellegrini y rumores sobre posible partida del Betis: "Es mi menor preocupación"

Archivo - Chile.- Prensa española criticó a Pellegrini tras caída del Betis: "Regaló un tiempo" - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 20 Abr. (ATON) -

En la antesala al duelo del martes ante el Girona por la Liga española, el técnico chileno respondió por la racha negativa del cuadro verdiblanco en la competencia local, donde lleva siete partidos sin ganar, y a una posible salida de la banca al finalizar la temporada.

Después de sufrir una increíble y dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting Braga, Manuel Pellegrini y el Betis volverán a la acción este martes cuando visiten al Girona por la Liga española.

En la antesala al duelo de mañana, el técnico chileno fue consultado por la racha negativa en la competencia local, donde lleva siete partidos sin ganar, y a los rumores sobre una posible salida de la banca al finalizar la temporada.

En ese sentido, el "Ingeniero" sostuvo en conferencia de prensa: "Tengo contrato y no creo que el club vaya a cambiar su manera de pensar por un partido puntual. No puedo hablar por otras personas, pero aseguro que mi situación personal es mi menor preocupación. Lo que me preocupa es que ganemos con el Betis, no mi contrato personal".

"Tenemos que terminar la temporada. Si terminamos clasificados en quinto lugar, ya veremos para qué competición, para mí será una buena temporada una vez más, porque habremos clasificado seis años seguidos. Que sea una buena temporada no quita la amargura de no haber pasado a semifinales de la Europa League; eso será una herida difícil de cicatrizar, pero pudimos tenerla porque llegamos a esa instancia", añadió.

Respecto a si se hace una autocrítica por el difícil momento del cuadro verdiblanco, respondió que "sí", aunque aclaró: "No creo que el camino de un técnico sea hacer autocrítica pública sobre los jugadores o sobre sí mismo. Reitero que han sido derrotas muy dolorosas, tanto en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid como el otro día, donde dolió más por ir ganando 2-0. Estas derrotas nos duelen al cuerpo técnico y a los jugadores tanto como a la hinchada".

Por último, Pellegrini mandó un mensaje a los hinchas del Betis: "Ellos valoran haber llegado a esta instancia y jugar competiciones europeas seis años seguidos. Como técnico no puedo vivir del pasado; mi exigencia personal y la del equipo es clasificar a Europa este año. Una vez termine la temporada podremos hacer una autocrítica sobre qué se pudo mejorar y si la campaña fue buena o mala".