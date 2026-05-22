Pellegrini ya se proyecta seguir en Betis y cerraría puerta a la Roja

Archivo - Chile.- Pellegrini a sus críticos:"Si estamos 5tos, tan mal no habrá sido este semestre" - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 May. (ATON) -

En la conferencia de prensa previa al último partido de la temporada, el técnico chileno fue consultado por el plantel para disputar la próxima edición de la Champions League y respondió dejando entrever que seguirá en la banca del cuadro verdiblanco.

Pese a que desde hace semanas que se habla sobre la opción de que Manuel Pellegrini pueda conducir el nuevo proceso de la Selección chilena con miras al Mundial del 2030, todo indica que el técnico nacional respetará su contrato y continuará con el Betis, al menos hasta mediados del 2027.

Es que el "Ingeniero" ya se proyecta en el cuadro verdiblanco de cara a la próxima temporada con sus declaraciones en la conferencia de prensa de este viernes.

Al ser consultado por el plantel para disputar la próxima edición de la Champions League, respondió dejando entrever que seguirá en la banca del elenco español: "Es una competición especial, muy exigente, donde entra mucho dinero, pero también la competitividad es muy grande. Siempre hay que entrar con la ilusión de llegar lo más arriba posible y se hará un plan para ir a la Champions con un plantel equilibrado, pero también con un plantel competitivo".

"Vamos a estudiar cuál es el plantel que va a quedar. Siempre hay ventas que a lo mejor no se esperan, así que es difícil dar opiniones en este momento de lo que se necesita, hay salidas y entradas. Vamos a intentar hacer un plantel competitivo. Por suerte he tenido también la posibilidad de estar en varias Champions anteriores", añadió.

Además, agregó: "Sabemos lo que se necesita para poder hacer un buen papel, porque creo que independiente de que sea una competición muy exigente, de clubes muy grandes, la ilusión y la exigencia dentro del club y de la gente es siempre exactamente la misma. Yo creo que tenemos que saber responder a esa exigencia".

De momento, Pellegrini y el Betis se preparan para colocar fin a esta temporada con el partido de este sábado frente al Levante como local, por la última fecha de la Liga española.