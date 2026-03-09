Pérez y el gran momento de Palestino: "El partido con la U fue un aliciente"

Futbol, Palestino vs Cobresal. Fecha 6, Liga de Primera 2026. El arquero de Palestino Sebastian Perez es fotografiado durante el partido de primera primera division contra Cobresal disputado en el estadio La Cisterna de Santiago, Chile. 08/03/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 9 Mar. (ATON) -

El portero del cuadro árabe resaltó el buen presente que vive el equipo, que suma tres victorias consecutivas entre el Campeonato Nacional y Copa Sudamericana.

Palestino ratificó el domingo que vive un gran momento. El cuadro árabe derrotó por 4-2 a Cobresal y logró salir de la zona de descenso en el Campeonato Nacional.

Esta fue la segunda victoria consecutiva en la Liga de Primera, mientras que la tercera considerando que a mitad de la semana pasada eliminaron a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

En ese sentido, el portero Sebastián Pérez resaltó el nivel que está mostrando el conjunto tetracolor en las últimas semanas.

"Contento, tuvimos ocho días en que nos jugamos gran parte del Campeonato, saliendo del fondo de la tabla, era una posición incómoda. Es un aliciente el partido contra la U, lo jugamos de buena manera y esta es una merecida victoria", valoró el golero en conversación con radio ADN.

"Hemos ido de menos a más, encontrando la forma que quiere el profe, más confianza en el equipo a la hora de jugar como él quiere. Cada victoria es un aliciente para lo que viene, son un bálsamo. Llegamos de la mejor manera para este partido tras ganarle a la U", añadió "Zanahoria".

Además, destacó el nivel de rotación que han podido acumular, ya pensando en la Copa de la Liga: "El que esté preparado tiene que hacerlo de la mejor manera, somos un plantel y los chicos de casa nos están dando el soporte para que este equipo siga ganando partidos".