Pérez volvió a defender a Clark y negó dominio de Victoriano Cerda en la U

Archivo - Chile.- Cecilia Pérez y fracaso de Meneghini en la U: "Costó mucho" - DIEGO MARTIN/ATON CHILE - Archivo

Santiago 23 Jul. (ATON) -

La presidenta de Azul Azul abordó la formalización del ex timonel del cuadro estudiantil en el caso Sartor. Además aseguró que jamás ha recibido instrucciones del ex Huachipato sobre cómo llevar adelante el conjunto universitario.

En Universidad de Chile siguen atentos a la formalización que tendrá Michael Clark, ex timonel de Azul Azul, por la investigación del caso Sartor.

En ese sentido, Cecilia Pérez, actual presidenta de la concesionaria que administra al conjunto estudiantil, volvió a defender al otrora mandamás.

"La formalización es un derecho del imputado de ser investigado a plazos ciertos. En lo humano, yo sigo confiando en Michael Clark", expresó en CNN Chile.

"En la vida uno no solamente puede estar en las buenas o cuando te conviene y cuando hay dificultades tú desconocer a las personas. Yo no soy así", añadió la ex ministra del Deporte.

Además, Pérez abordó los rumores sobre un supuesto dominio que tendría Victoriano Cerda, ex presidente de Huachipato, en el elenco universitario.

"No quiero institucionalmente seguir refiriéndome a este tema, pero sí me parece curioso, y lo voy a decir más bien desde mi formación profesional de abogado, que ya se han dicho tantas cosas. Desde mi rol, desde mi experiencia, que llevo casi cuatro años en el club, lo puedo asegurar. Jamás, jamás, ni Victoriano Cerda ni nadie, me ha dado instrucciones de cómo llevar adelante el club, ni cuando era vicepresidenta, ni ahora que soy presidenta", enfatizó.