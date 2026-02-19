Periodista argentino destrozó a Damián Pizarro: "Vino muy mal o es un desastre"

Chile.- Pizarro tendrá que esperar por su debut en Racing: "No lo ven en condiciones" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Feb. (ATON) -

Un reportero trasandino criticó duramente al joven delantero chileno por todavía no poder hacer su debut en el cuadro de Avellaneda.

Damián Pizarro arribó en esta temporada al fútbol argentino como fichaje de Racing de Avellaneda con la ilusión de tener la continuidad que no logró en Europa tanto en el Udinese de Italia como en Le Havre de Francia. Sin embargo, la situación del joven delantero chileno no hamejorado, pues aún no logra debutar en la Academia.

Todo esto provocó que el periodista partidario Martín Idaberry destrozara al atacante nacional en su cuenta de X, ex Twitter, por todavía no sumar minutos en el club.

"¿Que pasa con el 9 suplente de Racing? Damián Pizarro está haciendo un 'reacondicionamiento físico' que ya lleva mas días que toda la pretemporada de Racing en Paraguay", comenzó expresando el comunicador.

"Dos opciones: o vino muy mal o es un desastre (o las dos cosas). Costas avisó de esto: 'Fue lo que podía traer Racing por su economía'", añadió.

Pero no se quedó ahí y agregó: "Ya vamos por la fecha 6 y Maravilla juega siempre todos los minutos. Si tanto reclamamos la llegada de un 9, me parece lógico reclamar, al menos, verlo correr un rato. Si no, deberán hacerse cargo de lo que trajeron. Mientras tanto, Fraga hace goles en Reserva".

Aunque es difícil, Pizarro buscará sumar sus primeros minutos en Racing este viernes, cuando el cuadro de Avellaneda visite a Boca Juniors desde las 20:00 horas.