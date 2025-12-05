Pese a ascender a Primera B, Puerto Montt decidió la salida del DT Jaime Vera

Futbol, Huachipato vs Deportes Puerto Montt Semifinal, Copa Chile 2024. El entrenador de Deportes Puerto Montt Jaime Vera es fotografiado durante el partido de semifinal Copa Chile contra Huachipato disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 5 Dic. (ATON) -

El propio entrenador reconoció, a través de un comunicado en redes sociales, que la decisión de no continuar en la banca fue por parte de la dirigencia.

Deportes Puerto Montt logró el anhelado ascenso a la Primera B después de una histórica campaña en la Segunda División Profesional de la mano del técnico Jaime Vera. Sin embargo, el propio estratego confirmó a través de sus redes sociales su salida del club de cara a la siguiente temporada.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el "Pillo" reconoció que la decisión de no continuar en la banca fue de la dirigencia del elenco sureño.

"El día de hoy (jueves) se me informó mediante una carta vía correo electrónico firmada por el gerente general del club, en donde el accionista mayoritario me expresa que tras un proceso interno de evaluaciones y planificaciones 2026 decidió seguir con nuevos alineamientos deportivos, por lo que no se contempla mi continuidad para el siguiente periodo ya que el club busca realizar cambios en la conducción técnica del plantel profesional", sostuvo el DT.

Además, el estratego reveló que, a pesar de que presentó una oferta hace tres semanas para continuar en la banca, no obtuvo "respuesta alguna ni contra oferta" por parte de la institución.

De esta manera, Vera pone fin a su segunda etapa en Deportes Puerto Montt, tras conducir al equipo en las temporadas 2008-2010 y en 2024.