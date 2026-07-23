Pizarro contó la verdad sobre el supuesto interés de Colo Colo en Vozinha

Archivo - Futbol, Colo Colo vs Cobresal. Fecha 15, Liga de Primera 2026. Daniel Moron y Jaime Pizarro son fotografiados durante el partido de la Liga de Primera entre Colo Colo contra Cobresal disputado en el estadio Monumental de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 23 Jul. (ATON) -

El director de Blanco y Negro abordó una de los grandes rumores que resonaron en los últimos días en el estadio Monumental y optó por bajarle completamente el perfil.

Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, rompió el silencio respecto de los rumores que circularon en los últimos días sobre el supuesto interés que tenía Colo Colo en Vozinha, experimentado portero caboverdiano que brilló en la Copa del Mundo disputada en Norteamérica.

En conversación con radio ADN, el ídolo del Cacique indicó que "a todos los clubes, por distintas razones, de competencias internacionales, de las características de la institución, si uno mira cuántas propuestas pueden llegar a una institución, sea por los agentes, sea por clubes, sea por las mismas competencias, son enormes".

Al mismo tiempo, el "Kaiser" se apuró en aclarar que "de ahí a que cada una de esas situaciones uno tenga que concretarla, materializarla o hacerle seguimiento, es otra cosa".

En concreto sobre el caso del guardameta de 40 años, el ex ministro de Deportes afirmó que "a nosotros nos llegó una intención de su grupo de agentes, pero así como nos puede pasar con múltiples opciones. Tuvimos opción para ir a jugar a El Salvador, tuvimos opción para ir a jugar a Lima, tuvimos varias invitaciones para poder hacerlo y terminamos en Colombia".

Cuando se le consultó por eventuales avances en la negociación con el arquero africano, Pizarro se limitó a señalar que "va a ser lo que deba ser, no lo que a veces podamos pensar, porque del pensamiento a concretar algo es distinto".

De todas maneras, en TNT Sports informaron este mismo jueves que el conjunto popular había retomado conversaciones con Vozinha, quien sería una apuesta de la dirigencia y que no estaría en los planes del entrenador Fernando Ortiz.