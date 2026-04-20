Pizarro tras marcar su primer gol en Rosario: "Espero que se repita más seguido"

Archivo - Chile.- Delantero de Rosario Central: "Vicente Pizarro es una máquina, un motorcito" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 20 Abr. (ATON) -

El volante chileno le dio un agónico triunfo al cuadro "canalla" ante Sarmiento, que de paso significó su primera diana en el fútbol argentino.

Vicente Pizarro vivió una jornada especial el domingo. El volante chileno marcó su primer gol en el fútbol argentino en el triunfo por 2-1 de su escuadra, Rosario Central, ante Sarmiento.

El ex Colo Colo fue el encargado de darle victoria al cuadro "canalla" cuando se jugaba el tiempo adicional en el estadio Gigante de Arroyito.

Tras el cotejo, el mediocampista nacional fue consultado por la prensa rosarina sobre sus sensaciones por marcar su primera diana.

"Muy contento, hicimos un esfuerzo muy grande desde el inicio del partido, todo el equipo, así que nos vamos con un triunfo que nos merecíamos. Trabajamos mucho el partido, tuvimos muchas ocasiones, justo nos hacen el gol en el segundo tiempo, en un momento en que no lo merecíamos, pero puede pasar y nos repusimos, porque hicimos el gol en el final", expresó el criollo.

Por último, Pizarro dijo esperar que se repita el marcar goles: "Muy contento. Tengo que pisar harto el área, es una función que tengo que hacer, espero que trabajando día a día esto se repita más seguido. Lo importante es que sirvió para que el equipo ganara, que era lo importante".