Pizarro tendrá que esperar por su debut en Racing: "No lo ven en condiciones"

Santiago 2 Feb. (ATON) -

El joven delantero chileno buscaba hacer su estreno en el duelo de este lunes ante Tigre, pero no fue citado por el técnico Gustavo Costas.

Se esperaba que Damián Pizarro pudiera hacer este lunes su debut en Racing de Avellaneda, en el partido frente a Tigre. Sin embargo, tendrá que seguir esperando para su anhelado estreno en la Academia.

Es que el joven delantero chileno no fue citado por el técnico Gustavo Costas. En Argentina aseguran que el atacante todavía no convence al DT.

En ese sentido, el sitio partidario Racing de Alma sostuvo que al ex Colo Colo "todavía no lo ven en condiciones, por lo que se tomarían unos días más para sumarlo al banco de suplentes".

Consignar que el duelo entre Racing de Avellaneda y Tigre está programado para las 19:45 horas de este lunes 2 de febrero.

Luego, la Academia volverá a la acción el sábado 7 para enfrentar a Argentinos Juniors, donde Pizarro buscará estar disponible y tener una oportunidad.